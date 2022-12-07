فوز المرشح الديمقراطى بمقعد الشيوخ عن ولاية جورجيا

ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، يمنح فوز "وارنوك" الديمقراطيين سيطرة أكبر قليلاً فى مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوى تقريبًا بـ51 صوتًا، وقد يسهل على الرئيس الأمريكى جو بايدن تمرير مشاريع القوانين خلال العامين المقبلين من ولايته.
ويقلل هذا الفوز من نفوذ السيناتور المعتدل جو مانشين من فيرجينيا الغربية، و"كيرستن سينيما" من أريزونا، اللذين عرقلا الموافقة على بعض مشاريع القوانين التى طرحها بايدن فى أول عامين من توليه الحكم.
ذهب سباق جورجيا إلى جولة الإعادة بعد أن لم يفز وارنوك ولا ووكر بأكثر من 50% من الأصوات فى الانتخابات العامة فى نوفمبر.
السيناتور رافائيل وارنوك خاطب حشدًا منتشيًا بعد فوزه المتوقع على منافسه الجمهورى هيرشل ووكر، وشكر ناخبى جورجيا وأنصاره وعائلته فى خطاب نصر.
قال وارنوك: "بعد حملة شاقة، أو ينبغى أن أقول الحملات، يشرفنى أن أنطق بأقوى أربع كلمات قيلت فى أى نظام ديمقراطي". "لقد تكلم الناس".
ومن جهته، تنازل هيرشل ووكر، المرشح الجمهورى فى مجلس الشيوخ، عن انتخابات الإعادة فى جورجيا للسيناتور رافائيل وارنوك، بعد أن دعت شبكات إخبارية عدة، إلى السباق على وارنوك.
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