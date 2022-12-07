البنتاجون: نعتزم بيع صفقة من الدبابات من طراز ابرامز إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - وأوضح "البنتاجون"، حسبما نقلت شبكة "سى ان بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن قيمة هذه الصفقة العسكرية إلى بولندا تبلغ حوالى 3.75 مليار دولار.

تأتى عملية البيع بعد أشهر فقط من السماح لبولندا بشراء 250 دبابة M1A2 من قبل نفس الشركة المصنعة.

مع هذا الخيار الجديد ، يمكن أن تختار بولندا شراء مزيج من نسختين من الدبابات فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تحديث جيشها والتكيف مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة بعد العملية العسكرية الروسيا فى أوكرانيا.

ستشمل الحزمة مركبات لاستعادة الدبابات المعطلة وثمانية جسور هجومية ومركبات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها ستوفر أيضًا آلاف الطلقات من الذخائر المتطورة بما فى ذلك الطلقات الخارقة للدروع وقطع الغيار والدعم الفنى.

وأخطرت وكالة التعاون الأمنى ​​الدفاعى التابعة للبنتاجون، الكونجرس، بالصفقة المحتملة أمس الثلاثاء.

على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا يشير الإخطار إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.