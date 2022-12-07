مقتل شخص وإصابة 3 فى انفجار بمركز شرطة بـ إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة فى إندونيسيا، إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر فى انفجار بمركز للشرطة فى إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من دخول رجل يحمل سكينا المبنى.
صرح أسوين سيبايونج ، مسؤول شرطة باندونج ، لتلفزيون "مترو" بأن الانفجار وقع بعد أن دخل الرجل الذى يحمل السكين مبنى الشرطة فى حوالى الساعة 8:20 صباحًا.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أحمد رمضان إن القتيل هو المشتبه فى ارتكابه الهجوم.
وأظهرت لقطات من تلفزيون مترو الأضرار التى لحقت بمركز الشرطة مع بعض الحطام من المبنى على الأرض والدخان يتصاعد من مكان الحادث.
وقال سكان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوى انفجار، ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار.
فى محاولة لقمع المسلحين ، وضعت إندونيسيا قانونًا صارمًا جديدًا لمكافحة الإرهاب فى السنوات الأخيرة بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنشاروت المستوحاة من تنظيم "داعش" الإرهابى.
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