العالم اليوم - الديمقراطيون يحسمون جولة الإعادة في ولاية جورجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - حسم السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك، الذي ساعد فوزه في جولة الإعادة لعام 2021 الديمقراطيين على السيطرة على مجلس الشيوخ، وجعله أول سيناتور من أصول إفريقية في جورجيا، سباق التجديد النصفي في الولاية، أمام المرشح الجمهوري هيرشل ووكر.

ووفقما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فقد حصل وارنوك على 50.7 بالمئة من الأصوات، بينما نال منافسه ووكر على 49.3 بالمئة، في الفصل الأخير من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية والدورة الثانية من انتخابات جورجيا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "أديسون ريسيرش"، فوز وارنوك في جورجيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات، وفقما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وكان الرئيس جو بايدن قد قال الثلاثاء: "أعيُن الأمة عليكم"، داعيا الناخبين في جورجيا إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

ولا يتوقف على هذا المقعد توازن القوى في الكونغرس الأميركي بعد أن حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ في نهاية انتخابات منتصف الولاية، فيما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.

لكن انتخابات الولاية الجنوبية التي تضم عددا كبيرا من السكان الأميركيين من أصل إفريقي، تعتبر حاسمة بالنسبة لما تبقى من ولاية بايدن.

وأشارت تقديرات إلى أنه تم ضخ ما يقرب من 400 مليون دولار في الانتخابات، ما يجعلها الأغلى في انتخابات نصف الولاية.

شخصيات غير نمطية