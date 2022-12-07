انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجى فى كندا

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته الافتتاحية، فى قصر المؤتمرات فى مونتريال، سلط رئيس الوزراء الضوء على التزام كندا بضمان نجاح المؤتمر، من خلال العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق حول إطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 يوفر خارطة طريق جماعية توجه الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجى حتى عام 2030.

وأعلن ترودو أن كندا ستقدم مساهمة جديدة بقيمة 350 مليون دولار لدعم البلدان النامية، موطن الغالبية العظمى من التنوع البيولوجى فى العالم؛ لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تعهدت كندا بها بالفعل لدعم مشاريع العمل المناخى التى تعالج آثار تغير المناخ على فقدان التنوع البيولوجى فى البلدان النامية.