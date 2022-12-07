كندا تعلن تقديم مساهمة بقيمة 350 مليون دولار لـ الدول النامية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال افتتح رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، مساء أمس الثلاثاء، المؤتمر الخامس عشر للأطراف الذى يهدف إلى تجديد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى.
وفى كلمته الافتتاحية، فى قصر المؤتمرات فى مونتريال، سلط رئيس الوزراء الضوء على التزام كندا بضمان نجاح المؤتمر، من خلال العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق حول إطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 يوفر خارطة طريق جماعية توجه الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجى حتى عام 2030.
وكشف ترودو أن كندا ستقدم الـ 350 مليون دولار؛ لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تعهدت كندا بها بالفعل لدعم مشاريع العمل المناخى التى تعالج آثار تغير المناخ على فقدان التنوع البيولوجى فى البلدان النامية.
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