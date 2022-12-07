العراق: مقتل ثمانية عناصر من داعش بقصف جوى فى حمرين

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر -فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"- إنه "من خلال متابعة مستمرة لعدة أيام من قبل الاستخبارات العسكرية باستخدام الطيران المسير الخاص وإرسال التفاصيل إلى طيران الدفاع الجوى والذى تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش ضمن معسكر فى سلسلة جبال حمرين".
وأضاف المصدر أنه حسب المعلومات الواردة أدت الضربات إلى مقتل ثمانية من إرهابيى "داعش"، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ حالياً عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان.
وتقع جبال حمرين فى شمال شرق العراق. تمتد أقصى غرب جبال زاجروس. وتمتد من محافظة ديالى المتاخمة لإيران والشمال الغربى إلى نهر دجلة، وتقطع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك
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