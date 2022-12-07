العالم اليوم - اكتمال عقد "الثمانية الكبار" بالمونديال.. من يواجه من؟ ومتى؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - اتضحت ملامح دور الثمانية بالكامل في كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر، الثلاثاء، بتحديد آخر منتخبين انضما إلى ربع النهائي.

وتأهل منتخب المغرب بعد أن فجر مفاجأة مدوية بإطاحة إسبانيا في دور الـ16، كما اكتسح منتخب البرتغال نظيره السويسري بنتيجة 6-1. وستتوقف مباريات البطولة ليومي الأربعاء والخميس، على أن تستأنف المنافسات الجمعة. وهذه مواجهات دور الـ8 المرتقبة من المونديال الساخن، ومواعيد إقامتها بتوقيت أبوظبي: • البرازيل - كرواتيا.. الجمعة 7 مساء. • الأرجنتين - هولندا.. الجمعة 11 مساء. • المغرب - البرتغال.. السبت 7 مساء. • إنجلترا - فرنسا.. السبت 11 مساء.

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