العالم اليوم - 3 رؤساء دول يهنئون العاهل المغربي بعد "الإنجاز المونديالي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - هنأ رؤساء دول في اتصالات هاتفية، العاهل المغربي الملك محمد السادس، إثر تأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم، الثلاثاء.

وأطاح منتخب المغرب نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وقالت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، إن الملك محمد السادس تلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والغابوني علي بونغو أونديمبا، والسنغالي ماكي سال. كما تلقى الملك اتصالا هاتفيا من الأمير الحسن بن طلال من الأردن. وأعرب الرؤساء الثلاثة والأمير الحسن بن طلال في الاتصالات الهاتفية، عن "أحر تهانئهم للملك إثر هذا الإنجاز التاريخي"، الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من كأس العالم.

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