الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربى لكرة القدم بالفوز على إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم فوزى لقجع، ومدرب المنتخب المغربى وليد الركراكى، أعرب لهما فيه عن أحر التهانى للاعبين والطاقمين التقنى والإدارى الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع بفوزهم اليوم الثلاثاء على المنتخب الإسبانى فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة فى قطر.





وأشاد العاهل المغربى بالأداء التاريخى لأعضاء المنتخب المغربى الذين كانوا فى مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربى العريض الذى يشجعهم بالمغرب وفى قطر وفى جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج فى هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم المغربية ورفع علم بلادهم عاليا. وتأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائى بالفوز على إسبانيا بثلاثية نظيفة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية فى إطار دور الـ16 بمونديال "قطر 2002". وأصبح المنتخب المغربى أول منتخب عربى يبلغ دور الثمانية بكأس العالم فى إنجاز كبير للكرة العربية. ومن المقرر أن يلتقى منتخب المغرب فى الدور ربع النهائى مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، والتى ستقام مساء اليوم فى دور الـ16.

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