صحيفة: إغلاق 9300 محل فى بريطانيا خلال مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم الثلاثاء إن عمليات الإغلاق التى فرضتها الحكومة خلال انتشار وباء كورونا أدت إلى حد كبير إلى تغيير العديد من المدن والبلدات فى بريطانيا نسق حياتها.
ووفقًا لبحث جديد نشرته الصحيفة، تم إغلاق 9300 منفذ بيع بالتجزئة فى مارس الماضى.
ويبدو أن الشراء عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف ومن خلال الموقع على الإنترنت زادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين عندما طلبت الحكومة من الشعب عدم مغادرة منازلهم بسبب "كورونا".
وتُظهر بيانات نشرتها "هيئة الإذاعة البريطانية" أن هناك انخفاضًا بنسبة 8.1 فى المائة على مستوى البلاد فى عدد من أفرع البنوك بين مارس 2020 ومارس 2022.
كما تراجعت المتاجر الكبرى بنسبة 13.4 فى المائة، والنوادى الليلية 9.4 فى المائة، ومتاجر الملابس 8.5 فى المائة.
كانت الشركات التى حققت أفضل أداء خلال هذه الفترة هى خدمات الشعر والتجميل التى زادت بنسبة 5.9 فى المائة، وخدمة الوجبات السريعة بنسبة 7.2 فى المائة، حتى استديوهات الوشم وعمل الثقوب فى الجسم زادت بنسبة 8.2 فى المائة.
وكانت سلسلة محلات "دبنهامز" من بين أكبر المتاجر الكبرى التى أغلقت أبوابها خلال عمليات الإغلاق التى فرضتها الحكومة، مما يعرض الكثير من الوظائف للخطر، وفق الصحيفة.
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