العالم اليوم - زورق عسكري إيراني يقترب من سفن حربية أميركية بمضيق هرمز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - اقترب زورق تابع للحرس الثوري الإيراني لمسافة 150 ياردة من سفن حربية أميركية في مضيق هرمز، لكن تم إنهاء الموقف بعد توجيه تحذيرات صوتية واستخدام "غير مميت" لليزر.

وقال الجيش الأميركي في بيان إن الحادث وقع الإثنين خلال عملية عبور روتينية في المياه الدولية، لكنه أبلغ عنه مساء الثلاثاء.

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