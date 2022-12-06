نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من حساب المواطن تأجيل موعد الدفعة 61 إلى هذا الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الوقت الذي يترقب فيه ملايين السعوديين موعد حساب المواطن. قرر البرنامج تأجيل إيداع الدفعة 61 من الدعم عن الموعد المحدد لها. ويتم صرف الدعم في موعد ثابت يترقبه المستفيدون والتابعون كل شهر. ويكون التأجيل لظرف مؤقت ويتم استئناف الدعم في الموعد المحدد له من قبل إدارة البرنامج.

نتائج الأهلية

وفي وقت سابق كشف البرنامج عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 61 استحقاق ديسمبر 2022. ودعا البرنامج المستفيدون المسجلون والذين استكملوا الطلبات إلى استعلام نتائج الأهلية. ويتم الاستعلام من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج. وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك الولوج إلى الدفعات ثم استعلام الأهلية وتحديد رقم الدفعة.

تحديث البيانات

ويتطلب البرنامج بشكل دوري تحديث بيانات المستفيدين. ويعتبر الدخل من أهم البيانات التي يجب تحديثها. ويتم وقف الدعم على الفور في حال تجاوز مهلة تحديث حساب المواطن. وقد حدد البرنامج 15 يومًا لتحديث البيانات وإلا يتم وقف الدعم.

موعد حساب المواطن

وقد تحدد موعد الدعم بشكل آلي في اليوم العاشر من الشهر الميلادي. لكن يراعي البرنامج القواعد التالية:

تأجيل الإيداع إلى يوم 11 إن تصادف يوم 10 مع يوم السبت.

تقديم الإيداع إلى يوم 9 في حال تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة.

نفس الأمر يطبق على الإجازات الرسمية التي تشمل ما يلي:

إجازة عيد الفطر المبارك بحسب التقويم الهجري. عطلة عيد الأضحى المبارك بحسب الأمر الملكي الخاص بتحديد الإجازة. اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر من كل عام. يوم التأسيس الموافق 22/2 من كل عام. إن تصادف يوم الإيداع مع أي من هذه المناسبات يتم التقديم أو التأجيل بحسب الحالة. وبناء عليه فإن موعد الدفعة 61 ستكون يوم 11 ديسمبر الجاري.

حاسبة حساب المواطن

وتتيح حاسبة حساب المواطن الاستعلام عن مبلغ الدعم قبل الحصول عليه. ويكون الاستعلام للدفعة المستحقة لمن صدرت لهم نتائج الأهلية فقط. ويتم الاستعلام من خلال ادخال بيانات المستفيد والتابعين. كما يمكن معرفة مبلغ الدعم من خلال الدخول على بيانات المستفيدين حيث سيظهر لك مبلغ الدعم والحالة. الحالة التي تظهر قبل يوم 11 هي الدفعة تحت الصرف.