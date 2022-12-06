جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخارجية -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سوف يستخدم أى فترة هدوء فى الميدان لإعادة تجميع قواته والعودة إلى أوكرانيا للانتقام. وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لاتشجع أوكرانيا على شن هجمات خارج حدودها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: نزود كييف بكل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.