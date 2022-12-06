أستاذ قانون دولى: دائما ما يعلو التوافق الأوروبى على الخلافات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "هناك اتفاقات على مبادئ بين هذه الدول، وليس هناك خلافات على تلك المبادئ، وهناك تنافس فيما بين الدول الأوروبية أيضا، ولكن البناء الأوروبى الواحد هو هدف الجميع، كما تعمل فرنسا على دعم ذلك البناء، وعندما توجه الرئيس ماكرون إلى واشنطن، وتقابل مع الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت المطالب الفرنسية بأن هناك مطالب أوروبية".

وتابع: "طالب ماكرون بأن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الأوروبى أمام ما قامت به أمريكا فيما يخص قانون مواجهة الغلاء، وقانون تخفيض التضخم المالى، كما أن موضوع التضخم المالى الأمريكى رصد له مليارات من الدولارات لكى تكون الصناعات ممركزة فى أمريكا، وكل الصناعات الأخرى التى ستدخل السوق يكون عليها ضرائب كبيرة، لذلك كان طلب الرئيس ماكرون ليس للصناعات الفرنسية فقط بل للصناعات الأوروبية أيضا".