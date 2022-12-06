بريطانيا تطرح المضادات الحيوية بالمدارس لمواجهة البكتيريا العقدية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:33 مساءً - أكد نيك جيب وزير التعليم البريطاني، إمكانية توزيع المضادات الحيوية على المدارس بالمملكة المتحدة، وذلك للحد من انتشار عدوى البكتيريا العقدية أ، جاء ذلك بعد وفاة 9 أطفال متأثرين بـ عدوى المكورات العقدية، وفق ما نشر بصحيفة ذا صن البريطانية.

وقال نيك جيب، إنه تم تحديد الإرشادات المحدثة حول تفشي الحمى القرمزية التي تسببها العدوى البكتيرية العقدية، وكيفية استخدام المضادات الحيوية لمنع تفشي العدوى بين الأطفال في المدارس، وأنه سيتم اتخاذ القرارات النهائية بالتعاون مع الفرق الطبية المتخصصة في مكافحة العدوى، وجاري اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالات على أساس كل حالة على حده.

وأضاف جيب، أنه في حالة حدوث نتائج وخيمة أو دخول عدد كبير من الحالات إلى المستشفيات، سيتم النظر في ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة البريطانية تتابع الأزمة وتعمل على وضع طرق لمكافحة تفشي العدوى بالمدارس.

وأوضح نيك جيب، أن هناك نقص في نوعين من المضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى، وذلك بسبب أزمة في التوريدات والتكاليف والنفص العالمي في المكونات، وأن هناك أزمة في الدواء تثير قلق عام بين رؤساء الصيدليات وأولياء الأمور، ولكن تساهم المضادات الحيوية الحالية في علاج بعض حالات العدوى التي يمكن أن تتسبب في العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن الحمى القرمزية والمكورات العقدية.