الرئاسة الفلسطينية: من حقنا اللجوء للقانون الدولى ضد الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن دولة فلسطين عضو فى المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أى مواطن فلسطينى الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولى.





جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها يائير لابيد، الذى قال إنه "لن يسمح بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أبو ردينة أن الفلسطينيين ملتزمون بالقانون الدولى، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولى وإنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء الشعب وإلا فإنها ستواجه العقوبات التى يفرضها القانون الدولى على مواصلة احتلالها والاستمرار فى جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية إن العالم إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة فعليه مُحاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، حتى لا تعتبر نفسها دولة فوق القانون.