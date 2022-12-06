مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحى المُتفجر "دمدم"، أحدهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، خلال المواجهات فى مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمواطنين المصابين فى الأطراف السفلية خلال مواجهات منطقة "جبل الطويل" بالبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتيات بتهمة رفع العلم الفلسطينى فى المسجد الأقصى.

وفى نابلس، بشمال الضفة، أصيب فلسطينى بالرصاص المطاطى إضافة لخمسة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت فى قرية "أوصرين".

وفى الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعب السير المُحاذية لمستوطنة "كرمى تسور" الجاثمة على أراضى المواطنين جنوب بلدة "بيت أمر"، وداهمت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الأمر الذى تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.