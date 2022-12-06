العالم اليوم - لاعبو المغرب بعد إقصاء الماتادور: طموحنا أصبح كبيرا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:26 مساءً - بعد تأهلهم التاريخي إلى ربع نهائي مونديال 2022، أجمع لاعبو المنتخب المغربي على أنهم "مستعدون للموت من أجل بلدهم"، مشيرين إلى أن طموحهم قد كبر.

وفيما يلي تصريحات اللاعب المغاربة بعد نهاية مباراتهم أمام إسبانيا، والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بركلات الترجيح 3-0، الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

وقال مدرب المنتخب، وليد الركراكي: أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكيا التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة أنه يجب أن يكونوا طموحين.

الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء. حارس المنتخب، ياسين بونو: الحمد لله، أشكر اللاعبين الذين بذلوا جهودا جبارة في مقابلة كاملة وتعاملوا مع المباراة ولعبوا بقدراتنا. نقدم التهنئة للشعب المغربي.

وعن شعوره خلال ركلات الترجيح، قال "إحساس في المرمى لا يوصف، وهو التركيز والحمد لله". قلب دفاع المغرب السابق، المهدي بنعطية: احترموا الخطة رغم معرفتهم باستحواذ إسبانيا، لعبوا بقلبهم وقاتلوا.

سنحت لنا فرص صريحة لم نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، ما قاموا به بطولي". لاعب الوسط، سفيان بوفال: هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ للتو. المشاعر التي عشناها لا تصدق.

أشكر كل الجماهير المغربية في العالم لدعمهم. هذا النصر يعود لكل الشعب المغربي العربي والمسلم. المهاجم، وليد شديرة: حلم كبير جدا. نحن سعداء جدا بالنسبة لنا وكامل الشعب المغربي.

سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدماً والذهاب بعيدا. المهاجم عبد الحميد صابيري: لا يمكنني وصف الفرحة. الحمدلله حققنا فوزا تاريخيا أمام منتخب كبير هو إسبانيا. كل اللاعبين كانوا رجالا وقدمنا مباراة كبيرة.

أشكر المدرب (وليد) الركراكي وهو مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا توجيهات رائعة وبالنسبة للاعبين قمنا بكل شيء. أنا فخور جداً".

هذا إنجاز تاريخي وشرّفنا الكرة العربية والإفريقية عامة. هذا إنجاز لم يأتِ من فراغ بل من عمل وإنجاز... جئنا لخوض 7 مباريات وليس 3 فقط ومستعدين لمواجهة أي منتخب".

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