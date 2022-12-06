روسيا: نسعى لتنفيذ مبادرة إقامة المنطقة الآمنة فى محيط محطة زابوروجيا

وقال المسئول الروسى -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- "هناك موارد وعزم لتكثيف العمل، بما فى ذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم بمبادرة روسية ضمان الوجود الدائم لموظفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محطة زابوروجيا الكهروذرية".
وأكد أن التوصل إلى اتفاقية حول محطة زابوروجيا لا يعتمد على روسيا، بل يعود إلى كييف.
وأشار إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لضمان التوصل إلى اتفاقيات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول المحطة بحلول نهاية العام.
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