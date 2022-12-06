العالم اليوم - ياسين بونو.. الأسد المغربي الذي دخل تاريخ كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر ياسين بونو.. الأسد المغربي الذي دخل تاريخ كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح فإن حارس المرمى تكون له الكلمة العليا، وهو ما حدث في مواجهة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم، ليظهر ياسين بونو كبطل خارق ينقذ بلاده.

وعقب التأهل التاريخي، قال ياسين بونو للصحفيين: "هذه لحظة تاريخية.. نشكر الجماهير التي ساندتنا.. قدمنا مباراة رائعة ولم نستسلم رغم أن إسبانيا استحوذت على الكرة".

وتابع: "كنا أذكياء وتعاملنا مع المباراة بطريقة جيدة.. حاولنا تدبير الضغط الذي كان علينا".

من جهته، قال مدرب إسبانيا لويس إنريكي، إن بونو "حارس رائع في ركلات الترجيح واليوم كان رائعا".

وفاز المغرب بنتيجة (3-1) على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف.

وكان بونو مهددا بالغياب عن المباراة بعد أن تعرض لإصابة في مباراة بلجيكا في مرحلة المجموعات، ثم عاد أمام كندا وسط شكوك حول جاهزيته.

حارس مرمى أسود المغرب رفض الحصول على راحة والغياب عن التدريبات ليظهر في التحدي الأكبر أمام إسبانيا ويفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء رائع.