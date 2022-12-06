عاجل.. واشنطن: على الغرب مواصلة دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة حول الأوضاع الإنسانية فى أوكرانيا. وقال مندوب روسيا فى مجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا، إن نظام كييف مستمر فى قصف المدنيين. وأكد مندوب روسيا، أن روسيا مستمرة فى الدفاع عن مصالحها. ومن جانبه قال مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن سيرجى كيستيلسا، إن بلاده عازمة على تحقيق النصر ضد روسيا، مشيرا إلى أن روسيا غير راغبة فى السلام. وأوضح مندوب أوكرانيا فى كلمته أن موسكو استهدفت البنى التحتية لكييف. وأضاف مندوب مندوب أوكرانيا "ممتمنون لكل الدول التى ساعدت كييف.. ويجب توفير المساعدة الفورية للشعب الأوكرانى".

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