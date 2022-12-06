العالم اليوم - المنتخب المغربي يضع العرب بين الثمانية الكبار للمرة الأولى

انتم الان تتابعون خبر المنتخب المغربي يضع العرب بين الثمانية الكبار للمرة الأولى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 08:26 مساءً - كتب المغرب التاريخ بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تخطي عقبة إسبانيا بركلات الترجيح، ليصبح أول فريق عربي يظهر في دور الثمانية.

المغرب تعادل سلبيا مع إسبانيا في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يفوز بركلات الترجيح بفضل تألق حارسه ياسين بونو الذي تصدى لركلتين. وينتظر المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا لمعرفة منافسه القادم في دور الثمانية، ليبحث عن إنجاز آخر غير مسبوق للعرب ببلوغ نصف النهائي. توقفت الإنجازات العربية في الدورات السابقة عند التأهل إلى الدور الثاني فقط وعبور المجموعات، ثم الخروج.

المغرب بات الفريق العربي الأول في التاريخ الذي ينجح في تخطي عقدة دور الـ16، بعد أن شارك في الدور نفسه للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 1986.

بات المنتخب المغربي الفريق الإفريقي الرابع الذي ينجح في الوصول إلى دور الثمانية بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.

لم ينجح أي فريق عربي أو إفريقي في التأهل إلى نصف النهائي، وهي الفرصة التي لا ينوي المغرب تفويتها ليصبح أول فريق من قارته يظهر بين العظماء الأربعة ويستمر لنهاية البطولة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر المنتخب المغربي يضع العرب بين الثمانية الكبار للمرة الأولى .. في رعاية الله وحفظة