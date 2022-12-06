"ذا صن" : رشق الملك تشارلز بالبيض للمرة الثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 07:31 مساءً - قالت صحيفة "ذا صن" أن الشرطة البريطانية احتجزت الشاب الذي رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض أثناء زيارته مدينة لوتون شرقي لندن.

وقالت الصحيفة إن "الحادث وقع في وسط مدينة لوتون أثناء زيارة الملك... وتم اعتقال الشاب البالغ من العمر 20 الذي ألقى بيضة على الملك تشارلز". وهذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع، حيث تعرض الشهر الماضي الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا أثناء زيارتهما مدينة يورك شمال بريطانيا لعمليات رشق بالبيض، وتم اعتقال المنفذ

على صعيد آخر ذكر موقع Naval News أن بريطانيا تخطط للحصول على غواصة مسيّرة، ستكون الأكبر من نوعها في أوروبا. وجاء في منشور على الموقع "حصلت شركة MSubs على عقد بقيمة 15.4 مليون جنيه استرليني لتزويد البحرية الملكية البريطانية بغواصة XLUUV المسيرة، هذه الغواصة التي تطور في إطار مشروع Cetus ستصبح أكبر غواصة مسيرة في أوروبا".

وتبعا للموقع فإن "العقد لتطوير الغواصة المذكورة يتم تمويله من قبل برنامج الدفاع البريطاني المضاد للغواصات الذي تديره هيئة تطوير البحرية الملكية ومقرها بورتسموث، ومن المفترض أن يتم تسليم الغواصة لبريطانيا في غضون عامين، لتعمل كآلية للمراقبة وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء".

وفي إطار مشروع "Cetus" تسعى بريطانيا لتطوير غواصات مسيرة يمكنها التفاعل مستقبلا مع الغواصات المأهولة، أما غواصة XLUUV التي يتم تطويرها في إطار هذا المشروع فمن المفترض أن يكون طولها 12 مترا، وقطر هيكلها 2.2 م، وكتلتها 17 طن، كما سيكون بإمكانها قطع 1000 ميل بحري في كل مهمة.