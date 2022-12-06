الرئيس الأرمينى يثنى على تنظيم مصر المتميز لقمة المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تقديم السفيرة سيريناد محمد جميل، سفير مصر لدى جمهورية أرمينيا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الأرمينى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية الأرمينية.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أن الرئيس الأرمينى حرص على تقديم التهنئة على النجاح الكبير لمؤتمر المناخ COP27، مشيرًا إلى مشاركته فى فعاليات القمة التى عقدت يومى 7 و8 نوفمبر، مثنيًا على التنظيم المتميز لها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سيريناد جميل عن سعادتها بتولى مهام عملها فى أرمينيا فى ضوء علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والأرمينى، والعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين.

وأكدت أنها ستبذل قصارى جهودها للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، وذلك من خلال تعزيز فرص التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية فى ضوء الإمكانات التى تتمتع بها البلدين.

كما أعربت عن تقدير مصر لمشاركة السيد الرئيس خاتشاتوريان وإسهامه فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما.