عاجل.. أوكرانيا بمجلس الأمن: عازمون على تحقيق النصر ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مندوب أوكرانيا -فى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن التى عقدت اليوم الثلاثاء لبحث الوضع الإنسانى فى أوكرانيا- أن موسكو استهدفت البنى التحتية لكييف. وضاف مندوب مندوب أوكرانيا "ممتمنون لكل الدول التى ساعدت كييف.. ويجب توفير المساعدة الفورية للشعب الأوكرانى".

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