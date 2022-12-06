عضو الإعلام الحربى الأوكرانى: كييف تحث قواتها على تحرير كامل أراضيها

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن زابوريجيا منطقة محتلة من قبل روسيا، وبدأت اليوم القوات الأوكرانية تمارس أعمالها بشكل واضح لتطهير منطقة زابوريجيا، ورصدت الاستخبارات الأوكرانية وبعض الكوادر العامة وجود تحرك لإعادة تمركز القوات الروسية، لحين خروجهم من مفاعل زابوريجيا حسب الاتفاقية بين مراقبى الطاقة الذرية والقوات الروسية.
وتابع أن الجانب الأوكرانى يحث قواته دائما على تحرير كل الأراضى الأوكرانية من روسيا، "مدة الحرب إن تجاوزت عام أو عامين أو ثلاثة أعوام لن يغير ذلك من عمليات الساحة العسكرية، كما أن قيادة أركان الجيش الأوكرانى تؤكد دائما على استمرارية الحرب لحين تحرير كل الأراضى الأوكرانية من روسيا".
واستطرد: "اليوم نشاهد مزيد من العمليات والإسناد العسكرى الدولى إلى أوكرانيا، وإرسال بعض الأسلحة والمعدات وصواريخ الأرض جو والأسلحة النوعية التى تستخدمها القوات الأوكرانية اليوم، ولا توجد أى هزائم للقوات الأوكرانية".
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