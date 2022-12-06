خبير روسى: موسكو وبكين ستكثفان التعاون العسكرى ردا على تحركات الناتو

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة فى المدرسة العليا للاقتصاد بروسيا فاسيلى كاشين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وبكين ستكثفان من التعاون العسكرى والتقنى بينهما ردًا على التحركات الأخيرة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





وقال كاشين، فى كلمته أمام منتدى دولى للخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار، إن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين فى مجال الدفاع والصناعة العسكرية شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترات الأخيرة أكثر من غيرها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. وأضاف الخبير الروسى أنه فى ظل العملية العسكرية الخاصة لروسيا فى أوكرانيا، كانت موسكو تمد بكين عسكريًا كجزء من التعاون العسكرى والتقنى المستمر بين البلدين. كما أشار إلى أنه من المرجح أن يتم تكثيف مجالات التعاون المشترك بين روسيا والصين، موضحًا: "أن هذا سيكون جزءًا من ردنا على الدور العسكرى لحلف شمال الأطلسى عالميًا وصعود الحلف فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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