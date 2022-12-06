الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكى قد يحضر قمة الـ20 إذا تم اتخاذ قرار هام

جدة - نرمين السيد - وقال نيكيفوروف فى تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، "إذا علمنا أنه سيتم اتخاذ قرار ما فى مجموعة العشرين من شأنه أن يساعدنا كثيرًا، على سبيل المثال، إقصاء روسيا أو أى شيء آخر مهم، إذن فهناك فرصة أن يذهب الرئيس إلى هناك".

وفى الوقت نفسه، لم يستبعد نيكيفوروف زيارة زيلينسكى المحتملة للخارج فى المستقبل، مشيرًا إلى أنه يجب استخدام هذه الزيارة بأقصى قدر من الكفاءة.

وقال: "منذ بداية الحرب، لم يسافر الرئيس إلى أى مكان خارج البلاد. إن حقيقة زيارته إلى مكان ما ستكون مناسبة إعلامية رفيعة المستوى. لذلك، هناك احتمال أن يذهب إلى مكان".