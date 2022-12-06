بسبب تايوان.. الصين توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أستراليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على أستراليا الالتزام بمبدأ “صين واحدة” المعترف به دوليا والتوقف عن إرسال إشارات مضللة إلى القوى الانفصالية في جزيرة تايوان.

وقال الدبلوماسي في مؤتمر صحفي، “يتعين على الجانب الأسترالي الالتزام بجدية بمبدأ صين واحدة ووقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع منطقة تايوان والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية”.

ووصل وفد من البرلمانيين الأستراليين إلى تايوان يوم الأحد في زيارة عمل تستغرق خمسة أيام.

ولم يعط المسؤولون أي تفاصيل حول برنامج الزيارة، مشيرين فقط إلى أن الطرفين يعتزمان مناقشة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتصاعدت قضية تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس.

وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ منها، الزيارة، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق ردا على ذلك.