أوكرانيا تسلم روسيا 60 أسيرا بعد عملية تفاوض للإفراج عنهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تسلم موسكو 60 أسيراً كانوا محتجزين في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد عملية تفاوض.

وجاء في بيان الوزارة: "في السادس من ديسمبر، ونتيجة لعملية تفاوض، تم تحرير 60 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".

وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو، لافتاً إلى أنهم سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وجرت في وقت سابق عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، شملت 107 أسرى من كلا الجانبين.

وأوضحت الدفاع الروسية حينها، أن من بين الأسرى المحررين، هناك 65 مقاتلاً من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وسبقت هذه العملية أيضاً، عملية أخرى جرت بين جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا، وفقا لصيغة (50 – 50)، حيث سلمت دونيتسك خمسين أسيراً أوكرانياً، مقابل تسلمها خمسين أسيراً من مقاتلي وحدات الدفاع الشعبي بالجمهورية.