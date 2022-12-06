خبير: على اليابان إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية لتخفيف التوتر فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاداشى كيميا، المتخصص فى قضايا شبه الجزيرة الكورية، "من المهم إدخال الشعور بالطمأنينة إلى كوريا الشمالية من خلال مواصلة المفاوضات، وبالتأكيد على أن اليابان لن تشكل تهديدًا للدولة المنعزلة"- وفق ما نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية.
وتابع كيميا أن الاستئناف المحتمل للمحادثات بين اليابان وكوريا الشمالية بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية يجب أن يستخدم كعامل مساعد؛ لإعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات.
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