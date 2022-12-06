وأضاف خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا انتظرت 8 سنوات وانتظرت بنهاية العام الماضى، عندما أرسلت رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية تطالب بخريطة سلام لأوروبا وخريطة أمن لروسيا، للحفاظ على الأمن القومى، ولكن فعليا كان الرد مستهترا من قبل الولايات المتحدة، وكان هذا هو السبب الرئيسى لبداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وتابع: «روسيا ترى أنها بحاجة دائمة لخارطة سلام فى أوروبا، لكن الوقت يلعب دورا كبيرا، وهناك انضمام لمناطق أوكرانية للأراضى الروسية وهناك أهداف للعملية العسكرية كتدمير الجيش الأوكرانى، فهذه الأهداف يجب أن تتحقق بالنسبة لروسيا لأنه إذا اضطرت روسيا إلى مفاوضات الآن فستبدأ من جديد بعد عدة سنوات».
واستطرد: «الأقاليم الأربعة شرط أساسى لروسيا للدخول فى عملية تفاوضية الآن، ومن أهداف العملية العسكرية حماية الروس الموجودين بالمناطق الشرقية، وإذا لم تعترف الولايات المتحدة بهذه الأراضى، فمعنى ذلك أن هذه المعركة ستتجدد بعد مدة حتى لو كان هناك خارطة سلام بين روسيا والولايات المتحدة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: الأقاليم الأربعة شرط روسيا الأساسى للتفاوض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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