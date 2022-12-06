محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: الأقاليم الأربعة شرط روسيا الأساسى للتفاوض

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الأفندى، المحلل السياسى، إن روسيا تنتظر استسلام أوكرانيا لتصبح دولة محايدة،موضحا أن الاعتراف بالأقاليم الأربعة التى ضمتها روسيا إليها، شرط أساسى للدخول فى عملية تفاوضية.





وأضاف خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا انتظرت 8 سنوات وانتظرت بنهاية العام الماضى، عندما أرسلت رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية تطالب بخريطة سلام لأوروبا وخريطة أمن لروسيا، للحفاظ على الأمن القومى، ولكن فعليا كان الرد مستهترا من قبل الولايات المتحدة، وكان هذا هو السبب الرئيسى لبداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وتابع: «روسيا ترى أنها بحاجة دائمة لخارطة سلام فى أوروبا، لكن الوقت يلعب دورا كبيرا، وهناك انضمام لمناطق أوكرانية للأراضى الروسية وهناك أهداف للعملية العسكرية كتدمير الجيش الأوكرانى، فهذه الأهداف يجب أن تتحقق بالنسبة لروسيا لأنه إذا اضطرت روسيا إلى مفاوضات الآن فستبدأ من جديد بعد عدة سنوات».

واستطرد: «الأقاليم الأربعة شرط أساسى لروسيا للدخول فى عملية تفاوضية الآن، ومن أهداف العملية العسكرية حماية الروس الموجودين بالمناطق الشرقية، وإذا لم تعترف الولايات المتحدة بهذه الأراضى، فمعنى ذلك أن هذه المعركة ستتجدد بعد مدة حتى لو كان هناك خارطة سلام بين روسيا والولايات المتحدة».