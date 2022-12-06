القاهرة الإخبارية: اجتماع تيرانا أول قمة بين أوروبا ودول غرب البلقان

جدة - نرمين السيد - وأضاف عطا الله، خلال مداخلة عبر "سكايب" من بروكسل، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب فى أوكرانيا وأهمية هذه المنطقة من الناحية الأمنية والاستراتيجية هو ما دفع زعماء أوروبا إلى هذا الاجتماع.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يريد قطع الطريق على النفوذ الروسى أو الصينى فى منطقة غرب البلقان، لأهمية تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن مطالب دول غرب البلقان هى دخول الاتحاد الأوروبى، للاستفادة اقتصاديًا منه.

وأكد أن هناك مقايضة بين الاتحاد الأوروبى وتلك الدول فى مجالات عدة، أهمها التعاون الأمنى والاقتصادى فى المنطقة، مضيفًا أن أوروبا أغلقت باب التوسع فى الاتحاد، بسبب اهتراء الأوضاع الأمنية والاقتصادية لدى الدول المنضمة مؤخرًا للاتحاد.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن الوضع تغير الآن، حيث إن أوروبا تحاول دفع المخاطر الاستراتيجية التى يمكن أن تحدث فى تلك المنطقة، وأيضًا السعى الأوروبى لتأمين النقل البحرى وضمان سلامة سلاسل التوريد عبر منطقة غرب البلقان.