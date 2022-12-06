بولندا تبحث مع تايوان استثمارات شركات أشباه الموصلات ورحلات جوية مباشرة

جدة - نرمين السيد - أعرب البرلمانى البولندى فالديمار أندزل اليوم الثلاثاء عن أمله فى أن يستثمر مصنعو أشباه الموصلات التايوانيون فى بولندا وذلك خلال اجتماع مع الرئيسة التايوانية تساى إينج ون تايبيه.





وقال أندزل، الذى وصل إلى تايوان يوم الاثنين فى زيارة تستغرق خمسة أيام، إنه يتطلع إلى رؤية مزيد من التعاون الاقتصادى بين تايوان وبولندا -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وأضاف أندزل، الذى يرأس مجموعة الصداقة التايوانية فى البرلمان البولندى، إن بولندا ترحب بشدة بأشباه الموصلات التايوانية ومصنعى التكنولوجيا الآخرين لإنشاء مصانع فى البلاد.

وفى الوقت نفسه، أعرب أندزل عن أمله فى أن يقوم الجانبان أيضًا بإقامة رحلات مباشرة بين تايبيه والعاصمة البولندية وارسو، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستعزز التبادل الثنائى.

وتدعم بولندا تايوان فى الوقت الذى تواجه فيه ضغوطًا من الصين، بحسب أندزل، الذى قال إن البلدين يواجهان تهديدا من جار قوى -فى إشارة إلى روسيا.

ويقود أندزل وفدا برلمانيا من الحزبين إلى تايوان من 5 إلى 9 ديسمبر.

وبدورها، أشارت تساى إلى أن زيارة المشرعين البولنديين تظهر دعمهم القوى لتايوان. وأعربت تساى عن أملها فى أن تتمكن تايوان وبولندا من تعزيز التعاون فى مجموعة من المجالات والمساهمة معًا فى وحدة الدول الديمقراطية.