اليابان تعتزم استخدام طائرات مسيرة فى خدمات البريد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة البريد اليابانية اليوم الثلاثاء، اعتزامها استخدام الطائرات المسيرة "طائرات بدون طيار" بدءا من أبريل المقبل، وذلك بعد تخفيف القيود المتعلقة باستخدامها فى البلاد.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الهيئة كشفت عن الطائرة التى سيجرى استخدامها فى حدث فى العاصمة طوكيو، قائلة إن "استخدامها سيوفر الوقت والتكلفة بشكل واضح". وتابعت الشبكة أن الطائرات المخطط لاستخدامها يمكنها حمل طرود يصل وزنها إلى خمسة كيلوجرامات والطيران لمسافة تصل إلى 35 كيلو متر. وكانت الحكومة اليابانية عدلت أمس الإثنين، قانونا للسماح برحلات الطائرات دون طيار فوق المناطق المأهولة بالسكان. لكن الهيئة تقول إنها تخطط للبدء فى استخدام الطائرات فى المناطق الجبلية والجزر النائية أولا إذ تواجه نقصا حادا فى العمال فى تلك المناطق.

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