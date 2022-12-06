العالم اليوم - بث مباشر .. المغرب (0 - 0) إسبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:19 مساءً - انطلقت المباراة المصيرية التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الإسباني برسم ثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

- الدقيقة 18: المنتخب المغربي يدافع بكل عناصره وسط ضغط إسباني ويعتمد على المرتدات الهجومية. - الدقيقة 12: المغربي أشرف حكيمي ينفذ ركلة حرة والكرة تذهب فوق المرمى. - الدقيقة 10: مرور عشر دقائق على بداية المباراة، والمنتخب الإسباني يواصل الضغط. - الدقيقة 6: ضغط إسباني بداية المباراة وسط حضور جماهيري كبير. وتجرى المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية، ويديرها الحكم فيرناندو رباليني، بمساعدة كل من جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا ورافائيل كلاوس. وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري. فيما جاءت تشكيلة منتخب "لاروخا" على الشكل التالي: سيمون - رودريغو - لابورتي - ألبا - لورينتي - بوسكيتس - جافي - بيدري - أولمو - فيران - أسينسيو.

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