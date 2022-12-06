الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، وداهمت منازل الفلسطينيين، ثم اعتقلت شابين، كما اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتقلت ثلاث فتيات.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدتي بورين في نابلس ويطا في الخليل ومخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية، واعتقلت أربعة فلسطينيين.
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