«القاهرة الإخبارية»: 8 قتلى بينهم نائبة فى قصف أوكرانى بدونيتسك

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 60 أسيرًا فى صفقة مع أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى فى تبادل الأسرى منذ 24 مارس الماضى، عندما أسرت القوات الأوكرانية والروسية مئات المقاتلين منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى كييف.

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