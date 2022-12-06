باحث سياسى: الإمدادات الأمريكية لتايوان لن تصمد أمام تسليح الجيش الصينى

جدة - نرمين السيد - وقال نادر رونج هوان، خلال مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة الصينية بكين، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن صفقة الأسلحة الأخيرة بين الولايات المتحدة وتايوان ليس لها أى قدرة أمام صواريخ جيش التحرير الصينى، لافتًا إلى أن هناك تفاوت كبير بين التسليح الصينى والإمدادات الأمريكية لتايوان.

وشدد الباحث السياسى الصينى على أن بكين أكدت مرارًا وتكرارًا أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضى الصين، وأنه ليس لأى قوة خارجية أى حق للتدخل فى شؤونها الداخلية.

ووصف نادر رونج هوان، ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بأنه استفزاز ومحاولة من واشنطن لإظهار التفوق العسكرى على الصين، لافتا إلى أن موقف بكين من استقلال تايوان واضح وصريح، وهو أنها لن تسمح بإعلان تايوان ذلك، وحينها سيضطر الجيش الصينى إلى التحرك للدفاع عن أراضيه.