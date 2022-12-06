الفرا: روسيا تسيطر على 20% من الأراضى الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت ثريا الفرا، أستاذة العلوم السياسية، إن روسيا لا تواجه أوكرانيا، بل إنها فى مواجهة بالأساس مع دول الغرب، الذى يقدم دعمًا غير محدود لكييف فى حربها مع موسكو، مؤكدة أن الروس يسيطرون على 20% من الأراضى الأوكرانية حاليًا.





وأشارت ثريا الفرا، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك شبه تعادل بين الكفتين فى الوقت الحالى، مرجعة ذلك التعامل إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسى "الناتو" العسكرى لأوكرانيا. وأوضحت أن الضربات الأوكرانية، وإن كانت موجعة لموسكو، فإنها لم تصل إلى نفس مستوى الضربات الروسية، مؤكدة أن موسكو ليست فى عجلة من أمرها، وهو ما تؤكده تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول سير الأمور فى الحرب الجارية ضد أوكرانيا وفق الخطط العسكرية الموضوعة. وأشارت أستاذة العلوم السياسية، إلى أنه قد تضطر الظروف الروس على أرض الواقع إلى الانسحاب بشكل تكتيكى، إلا أنهم فى المجمل يحققون انتصارات واضحة، ويمكن لمسها فى سيطرتهم على 20% من الأراضى الأوكرانية حتى الآن.

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