الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بـ الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال شابين من مُخيم "شعفاط" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، فيما تم تمديد اعتقال خمسة فتية من "سلوان" جنوب المسجد الأقصى كانوا قد اعتقلوا فى الأساس فى الأول من نوفمبر الماضي.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شابين فى محافظة "الخليل" فى جنوب الضفة، فيما تم اعتقال شاب من بلدة "بورين" جنوب محافظة "نابلس" فى شمال الضفة.

وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى التى فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين، ودققت فى هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، فى بيان صحفى، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية فى منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.