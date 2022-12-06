انقطاع الكهرباء وتعليق حركة القطارات بـ التشيك

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" فى نشرته الإنجليزية، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 22 ألف منزل بمحافظتى "بوهيميا الجنوبية" و"فيسوكينا".
كما أعلنت هيئة القطارات تعليق عدد من خطوط القطارات بمحافظة "بوهيميا الجنوبية"، والتى تربط المحافظة داخليا وبالعاصمة "براج"، كما تلقت سلطات الطوارئ بلاغات بسقوط أشجار ما أدى لقطع الطرق بعدد من البلدات بالمحافظة.
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