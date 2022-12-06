تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 24 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان - إن "وحدات تابعة للمنطقة البحرية ببنزرت معززة بدوريات ساحلية تابعة لمنطقة الحرس بماطر، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 24 مجتازا تونسيا من الغرق". وأشار المتحدث إلى أنه تم كذلك التحفظ على سيارتين يتم استغلالهما فى نقل المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى مبلغ مالى من العملة التونسية بحوزة سائقى السيارتين، مناشدا المواطنين لمساندة جهود الإدارة بالإبلاغ عن منظمى عمليات اجتياز الحدود.

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