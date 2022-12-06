القوات المسلحة البيلاروسية تبدأ تدريبات للاستعداد القتالى

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للوزارة، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن التدريبات تجرى بما يتماشى مع خطة التدريب وحملة التجنيد الخريفية وبعد تلقى المجندون الجدد تدريبات عسكرية أساسية، حيث ينصب التركيز العام للتدريبات على إجراء مجموعة من دورات التدريبات المتتالية تضم كافة الرتب العسكرية للأفراد فى البلاد، بالإضافة لهيئات القيادة ومراكز التحكم العسكرية.

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية، إلى أن الأهداف الرئيسية تتمثل فى الحفاظ على الاستعداد القتالى والتعبئة على المستوى المطلوب وزيادة تماسك القيادة العسكرية وهيئات التحكم وتحسين المهارات العملية للقادة وتدريب الأفراد على العمل فى المواقف المختلفة.