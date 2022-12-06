العالم اليوم - مونديال 2022.. الركراكي يكشف تشكيلة المغرب أمام إسبانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة أمام نظيره الإسباني، لحساب دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري. وتنتظر المنتخب المغربي مباراة صعبة أمام إسبانيا، التي تعتبر من المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم 2022. ويوم أمس، قال الركراكي، في الندوة الصحفية: "ستكون مباراة صعبة جدا لأننا سنواجه واحدة من أفضل الفرق في العالم.. سنواجه منتخبا مرشحا للفوز بالمونديال، لكن كما عودتنا كرة القدم، لا شيء مستحيل".

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