العالم اليوم - سون يعتذر للجماهير الكورية عن "الخسارة الكبيرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - اعتذر قائد منتخب كوريا الجنوبية هيونغ-مين سون عن خروج منتخب "النمور" القاسي من كأس العالم لكرة القدم، بعد سقوطه الإثنين أمام البرازيل 1-4 في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

لم تقو "النمور الكورية" على "راقصي السامبا" الذين سجلوا أربعة أهداف في الشوط الاول قبل أن يحرز البديل بايك سونغ-هو هدفًا شرفيًا رائعًا بتسديدة يسارية صاروخية قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وكانت كوريا التي بلغت الأدوار الاقصائية للمرة الثالثة، تأمل في تحقيق مفاجأة كما فعلت على أرضها في 2002 عندما أطاحت ايطاليا وإسبانيا في ثمن وربع النهائي تواليًا، قبل أن تسقط أمام الماكينات الألمانية في المربع الأخير.

وقال سون الذي لعب في قطر بقناع إثر جراحة خضع لها بعد تعرضه لكسر حول عينه "بإمكاني فقط أن أعتذر من جماهيرنا كوننا لم نرتقِ إلى التوقعات".

ونقلت "فرانس برس" عن سون قوله "قدمنا أفضل ما لدينا ولكن أعتقد أننا خضنا مباراة صعبة. ولكن لا شك أن كل اللاعبين قاتلوا بفخر وبذلوا قصارى جهدهم وعملوا جاهدًا للوصول إلى هنا".

وتأهلت كوريا الجنوبية بسيناريو دراماتيكي بفوز قاتل على البرتغال في المباراة الأخيرة من دور المجموعات تزامنًا مع سقوط غانا أمام الأوروغواي.

تابع سون (30 عامًا) "اللاعبون والجهاز الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير لهذه المباراة".

من جهته، أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو استقالته مباشرة بعد الخسارة، مؤكدًا أن هذا قرار اتخذه في سبتمبر الماضي، بعد أن تولى المنصب منذ 2018.

وأعرب سون الذي لم يسجل أي هدف في قطر ولم يظهر بمستوياته المعتادة، عن أسفه لرحيل بينتو "لم يكن لديّ أي شك بشأن أسلوب كرة القدم الذي اتبعه"، في إشارة إلى النقاد الذين قالوا إن بينتو كان شديد الحذر في بعض الأحيان.

وتابع نجم توتنهام الانجليزي "كان لدى الكثير من الناس تحفظ على ذلك، لكنهم جميعًا شجعونا عندما لعبنا بشكل جيد في كأس العالم هنا. كنا قادرين على تنفيذ الأشياء التي عملنا عليها خلال السنوات الأربع الماضية. من المحزن رؤيته يرحل".