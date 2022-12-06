رئيسة كوسوفو: سنقدم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - قالت فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو غير المعترف بها، إن سلطات الإقليم ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام.

وأضافت عثماني في حديث اليوم الثلاثاء قبل قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في العاصمة الألبانية: "ستتقدم "كوسوفو بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام ونحن نأمل بالحصول على الدعم من الجميع".

وشددت عثماني على أنه حان الأوان لينتقل الاتحاد الأوروبي، من الكلمات إلى الأفعال.

وأشارت عثماني إلى أن هذه القمة، ليست منصة تفاوضية بين بلغراد وبريشتينا.

وقالت: "أنا هنا كزعيمة لواحدة من أكثر الدول الموالية لأوروبا. لقد أظهرنا ذلك بشكل فعلي عندما يتعلق الأمر بالعمل المؤيد لأوروبا. <...> نحن بحاجة إلى أن ينتقل الاتحاد الأوروبي من الأقوال إلى الأفعال في عدة مجالات، مثل تحرير التأشيرات في الاتحاد الأوروبي".

واتهمت عثماني، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه "يواصل التفكير بالطريقة القديمة"، وعليه أن يقرر أخيرا ما إذا كان "إلى جانب روسيا أو إلى جانب أوكرانيا".