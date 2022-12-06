الدفاع الروسية: استعادة 60 أسيرا من مناطق خاضعة لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استعادة 60 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض.

وجاء في بيان الوزارة بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية: “في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 60 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر”.

وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني.

كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.