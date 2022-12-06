مقتل شرطى فى إطلاق نار بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد شهدت منذ عدة أيام أيضا، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص، إذ فتح رجلا النار بمركز تجارى بمدينة كريمسك الروسية. وبحسب الشرطة الروسية، تم فتح تحقيق بالحادث لتحديد أسبابه وملابساته.

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